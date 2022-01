ULTIM’ORA – Cessione in prestito per il giovane rossonero!

Continua il mercato in uscita per il Milan. Dopo l’ufficialità della cessione di Kerkez, i rossoneri mandano in prestito anche il giovane Alessandro Plizzari.

Il portiere classe 2000 ti trasferirà in prestito al Lecce, attuale capolista della Serie B. Il calciatore è atteso già domani per le visite mediche di rito e per la firma del contratto. Andrà a sostituire l’infortunato Bleve, fungendo, probabilmente, da vice-Gabriel.

Plizzari, Milan, Lecce

Sarà un’importante occasione per il giovane portiere di proprietà del Milan. Riuscire a mettersi in una società ambiziosa come quella pugliese può essere un ottimo trampolino di lancio per la sua carriera.

Plizzari negli scorsi anni ha già maturato altre stagioni in B con le maglie di Ternana, Livorno e Reggina.