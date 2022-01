Il Milan non è stato certamente molto attivo sul mercato, soprattutto rispetto alle dirette rivali per il campionato e la Champions. L’unico acquisto è stato quello del classe 2004 Lazetic. Il problema, però, è stato anche quello legato alle cessioni. Infatti, oltre a Castillejo c’era Maldini in partenza.

Milan, cessione, Maldini

Secondo quanto riportato da Sportitalia, infatti, Daniel Maldini avrebbe rifiutato il trasferimento alla Spal. Negli ultimi giorni c’erano stati dei contatti con gli emiliani, ma evidentemente il giovane attaccante rossonero non si è convinto.

A questo punto con la mancata partenza di Castillejo, il mercato del Milan sembrerebbe essere bloccato del tutto.