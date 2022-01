L’esperto di calciomercato: “Il Milan proverà un investimento di livello”

L’infortunio di Tomori, sommato a quello ormai noto di Kjaer, costringe il Milan a correre ai ripari. Maldini e Massara stanno sondando molti difensori in questo periodo, ma la sensazione è che si proverà un investimento di spessore.

Tomori, Bremer, Botman

Stando a quanto riporta il noto esperto di calciomercato Daniele Longo, infatti, i profili proposti in prestito non sembrano convincere la dirigenza rossonera. Di conseguenza, si restringerebbe il campo a due soli nomi: Bremer e Botman.

Per il brasiliano, la pista per un acquisto a gennaio sembrerebbe complicata, ma gli intermediari sono a lavoro. Per il calciatore del Lille, invece, sono previsti nuovi contatti nei prossimi giorni, con l’obiettivo di far leva sulla volontà di Botman.

Quest il tweet di Daniele Longo:

🚨🚨 Riflessioni in corso a casa #Milan dopo infortunio di #Tomori. I giocatori che sono stati proposti ( come possibile prestito) non convincono. Si tenterà un investimento di livello.



Nelle discussioni con il #Torino si sta provando a capire se ci sono margini (continua) — Daniele Longo (@86_longo) January 14, 2022