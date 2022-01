Milan-Juve: cambia in corsa l’arbitro!

Dopo il caos Serra in Milan-Spezia, il big match di domenica contro la Juventus era stato affidato all’esperto Orsato. In un momento come questo, dopo le accesissime polemiche dell scorsa settimana, la scelta era caduta proprio su un arbitro internazionale, di grande carisma e personalità.

È notizia dell’ultim’ora, però, che il fischietto di Montecchio Maggiore non potrà essere della partita. Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, infatti, Orsato sarebbe indisponibile e non potrà quindi arbitrare Milan-Juventus.

IL SOSTITUTO

Ancora incertezza per chi prenderà il suo posto. Sempre secondo il quotidiano, a sostituire il veneto sarà uno tra Di Bello, Massa e Valeri. Nelle prossime ore ci saranno, di certo, aggiornamenti a riguardo.