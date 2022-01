“Meglio la Juventus del Milan!”: le parole dell’ex allenatore

La partita di ieri non è stata giocata alla grande da nessuna delle due squadre. Il pareggio è stato giusto, ma l’ex allenatore Fabio Capelli ha voluto dire la sua sul match.

Intervenuto a Radio 1, Fabio Capello ha parlato così del match di ieri:

“Ho comunque visto una crescita dei bianconeri come squadra e mentalità, ho visto Dybala cercare di recuperare palloni e fare contrasti, cosa che non vedevo da tempo. Il Milan si è basato solo sulle giocate di Leao e Theo in verticale, è andato leggermente in affanno nel gioco. Insomma, ho visto meglio la Juve rispetto al Milan, che pensavo potesse fare qualcosa in più. Da un po’ di tempo la Juventus è più squadra, e questo è molto importante, ci sono delle basi su cui puntare anche quest’anno per raggiungere chi è davanti. Finalmente si vede il lavoro di Allegri. Quando la Juve ritrova questa mentalità, che io conosco bene, diventa difficile per tutte”.