Milan-Juventus, scelto l’arbitro: avete sentito?

L’Aia ha reso note le designazioni arbitrali per la prossima giornata di Serie A e il big match tra Milan e Juventus sarà affidato a Daniele Orsato.

Daniele Orsato, arbitro, Milan-Juventus

Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Costanzo e Passeri, mentre il quarto uomo sarà Marcenaro.

In sala Var, invece, saranno presenti Di Bello e Valeriani.

Non sarà presente in Serie A, per questa giornata, l’arbitro Serra, protagonista dell’errore decisivo in Milan-Spezia lo scorso lunedì. Il fischietto torinese è stato designato come varista per la sfida di Serie B tra Brescia e Ternana.