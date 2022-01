Milan-Spezia, scelte forzate a centrocampo per Pioli!

Continua il periodo di emergenza in casa Milan.

Centrocampo obbligato

In vista della partita contro lo Spezia, i rossoneri si trovano davanti ad una situazione d’emergenza complici le indisponibilità di Kessié e Bennacer convocati in Coppa d’Africa e di Tonali, squalificato.

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna di Tuttosport, Pioli sarà costretto a delle scelte praticamente obbligate a centrocampo.

Milan, Krunic, Bakayoko

Krunic e Bakayoko dovranno essere i due interpreti capaci di reggere la mediana rossonera e proteggere la difesa dagli attacchi dello Spezia.

Non solo in difesa, dunque, i problemi dei rossoneri riguardano anche il centrocampo, almeno per questa partita considerato che Tonali ritornerà in campo dopo la squalifica.