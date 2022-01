Primo colpo a sorpresa di Maldini: in arrivo l’attaccante!

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il MIlan avrebbe accelerato i tempi per acquistare Kolo Muani. A sorpresa il club meneghino ha deciso di puntare sin da subito sull’attaccante francese.

Il classe 1998 che milita nel Nantes, ha il contratto in scadenza il prossimo30 giugno. Sulle sue tracce ci sono anche Marsiglia e Eintracht, ma la dirigenza rossonera sembrerebbe intenzionata ad ingaggiare immediatamente il giocatore superando così la concorrenza.

Kolo Muani, nel corso di questa stagione, ha siglato 7 reti e 3 assist in 18 gare disputate. Inoltre in carriera ha collezionato 7 presenze con la selezione under 21 della Francia.

Il Milan, vista l’età avanzata di Ibrahimovic e Giroud, alla quale si aggiunge la scarsa affidabilità di Pellegri, ha bisogno di un nuovo attaccante per la prossima stagione. Per questo Maldini e Massara proveranno ad anticipare i tempi. Acquistare ora un calciatore che servirà necessariamente in futuro.

Stefano Cori