Il Milan è stato tra le squadre meno attive in questo mercato di gennaio. L’obiettivo principale, dato anche l’infortunio di Kjaer, sarebbe il difensore. Ad oggi i rossoneri non hanno spinto molto, ma in questo ultimo giorno di mercato potrebbero tentare l’affondo per Sven Botman.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il piano dei rossoneri sarebbe stato quello di cedere giocatori come Castillejo per poi affondare su alcuni obiettivi. Lo spagnolo non ha poi trovato l’accordo con nessuno, anche se c’è ancora qualche possibilità.

Il Milan a questo punto vorrebbe provare a prendere Botman dal Lille. Il difensore viene valutato 40 milioni di euro, ma c’è il Newcastle in agguato. Vedremo cosa succederà in queste ultime ore.