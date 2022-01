Spunta un’altra pretendente per il difensore: la situazione

Il mercato di riparazione in casa Milan è incentrato sulla difesa, in entrata ma anche in uscita potrebbero esserci diversi movimenti da qui al 31 gennaio. Il calciatore che potrebbe lasciare il club rossonero è Matteo Gabbia.

Il difensore classe 1999 nei primi due match del 2022 è sceso in campo da titolare fornendo discrete prestazioni contro Milan e Salernitana. Il giocatore, secondo quanto riportato da Sky Sport, sarebbe finito nel mirino di Sampdoria e Cagliari.

Matteo Gabbia

Gabbia lascerebbe il Milan con la formula del prestito secco. La società prima di cedere a titolo temporaneo il calciatore, vorrebbe acquistare un nuovo difensore centrale che possa sostituire Simon Kjaer.

Stefano Cori