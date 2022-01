Nome nuovo per la difesa: arriva dalla Germania!

La difesa per il Milan, ad inizio calciomercato, appariva come una priorità. Attualmente, al 25 gennaio, nessun difensore centrale è stato ingaggiato dalla dirigenza rossonera, la quale non vorrebbe effettuare operazioni faraoniche.

Il club rossonero resta comunque vigile sulla questione e, secondo quanto riportato da Sky Sport, avrebbe messo gli occhi su Malick Thiaw. Si tratta di un classe 2001 che attualmente milita nello Shalke 04.

Il Milan sembrerebbe intenzionato a mantenere la sua linea verde e l’acquisto di Lazetic per l’attacco ne è una conferma. Per questo la compagine meneghina, anche per la propria retroguardia, potrebbe puntare su questo giovane profilo.

Thiaw a soli 21 anni ha collezionato 47 presenze con la maglia dello Shalke ed inoltre può vantare 6 apparizioni nella nazionale tedesca under 21.

Stefano Cori