Obiettivo Thiaw: la strategia dei rossoneri

In questi ultimi giorni di mercato Maldini sta cercando di rispondere ai grandi colpi messi a segno da Juventus ed Inter. Con la trattativa Kulusevski ancora in stand-by, viste le esose richieste bianconere, il Milan si sta concentrando sul reparto difensivo.

L’obiettivo ormai dichiarato è Malick Thiaw dello Schalke 04. La cifra per il suo cartellino si aggira sui 10 milioni di euro, ma i rossoneri vorrebbero spendere meno. Il club tedesco, però, sembra fermo sulle sue richieste, ma Maldini punta di forzare la mano grazie a Thiaw stesso.

Il giocatore, infatti, sembra ben disposto a trasferirsi a Milano e la sua volontà potrebbe risultare decisiva per l’affare. Secondo Sportmediaset la dirigenza vorrebbe far leva proprio su questo per tirare sul prezzo e accaparrarsi Thiaw già nel mercato di gennaio.

Il suo acquisto risulterebbe fondamentale per colmare la lacuna lasciata da Simon Kjaer. Con Tomori ancora ai box, il tedesco sarebbe un’importante freccia aggiuntiva all’arco di Stefano Pioli.