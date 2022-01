La vittoria di ieri a Venezia ha certamente confermato la forza straripante del Milan. I rossoneri, insieme all’Inter sono tra le squadre più in forma del campionato e la lotta al vertice lo conferma. Maldini e la dirigenza, però, pensano anche alla situazione rinnovi.

Milan, Ibrahimovic, rinnovo

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, Ibra vuole il Milan e viceversa. L’età non sembra essere un ostacolo per il prolungamento di contratto, infatti la testa e il fisico potrebbero permettergli un altro anno ad alto livello. L’intenzione c’è e la voglia di continuare insieme anche.