Milan-Roma, arriva la decisone a sorpresa sulla lista dei convocati!

Dopo la posivitività di altri tre giocatori comunicati ieri in serata, il Milan non avrà a disposizione 5 giocatori per Covid, tutti anonimi tranne Tatarusanu.

I rossoneri hanno fatto una scelta per la gara di oggi pomeriggio contro la Roma che si giocherà alle 18:30 a San Siro: la lista dei convocati per la sfida infatti non verrà comunicata.

Una scelta differente rispetto a quella presa da quella di altri club, ma club di via Aldo Rossi ha intenzione di mantenere una certa privacy fino al fischio di inizio.