Milan-Roma, il retroscena: la bella storia di Lapo Nava

Milan-Roma regala ai rossoneri, oltre ai tre punti, anche una bella storia di calcio da raccontare: si tratta di Lapo Nava, giovane portierino classe 2004 alla prima panchina in Serie A. Stefano Pioli, per far fronte all’assenza causa Covid di Tatarusanu, ha deciso di convocare l’estremo difensore della Primavera.

Milan, Roma, Nava

Il diciassettenne, come vediamo nella foto, è stato immortalato di ritorno dallo stadio in Tram. Una bella boccata di genuinità per un calcio che diventa sempre più show ed in cui si respira, come non mai, un certo distacco tra tifosi e calciatori. Una bella storia anche per papà Stefano, protagonista (secondario) del grande Milan di inizio anni ’90.

Pierfrancesco Vecchiotti