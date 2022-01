Se da una parte la squadra sta facendo il suo dovere con gli ottimi risultati che sta ottenendo, dall’altra la dirigenza pensa al futuro. Diversi giocatori infatti, stanno parlando con il Milan riguardo il rinnovo di contratto.

Pochi minuti fa, secondo quanto riportato da TMW, è arrivato Giuseppe Riso a Casa Milan. L’agente di Tonali, Pellegri e Maldini potrebbe essere in sede per parlare del futuro di tutti e tre i giocatori. In particolare, l’ottima stagione di Tonali non sta passando inosservata.