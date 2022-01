Il giornalista attacca: “Minati gli equilibri del campionato, il motivo!”

Matteo Marani nella giornata di oggi è intervenuto ai microfoni di Milan TV. Il giornalista di Sky Sport ha parlato di quando accaduto nella serata di ieri allo Stadio San Siro.

Marani ha definito l’episodio grave, un avvenimento che potrebbe alterare gli equilibri del campionato. Il club rossonero ha reagito con stile, nonostante il grave torto ricevuto in un incontro fondamentale nella lotta scudetto.

Queste le dichiarazioni:

“Complessivamente ho provato rabbia anche da spettatore terzo. In Serie A non si può assistere ad un errore così, non è giustificabile neanche nelle categorie minori. Questa decisione va a mettere in crisi quelli che sono gli equilibri del campionato. Apprezzo molto il grande garbo e stile che sta mantenendo il Milan in queste ore”.