Milan-Spezia: il rossonero partirà dal primo minuto!

In vista della gara di domani, Pioli pensa di lanciare il campione dal primo minuto.

Leader d’attacco

Il Milan continua a dare la caccia all’Inter per prendersi il primo posto in vetta alla classifica e complice una partita complicata per i nerazzurri, contro lo Spezia potrebbe esserci l’occasione per il sorpasso.

Secondo quanto si legge sul Corriere della Sera, Pioli, nonostante l’ottima prestazione di Giroud in Coppa Italia, sarebbe intenzionato a mandare in campo Zlatan Ibrahimovic dal primo minuto.