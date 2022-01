Pioli in conferenza: “Domani non dobbiamo sbagliare una cosa!”

Buongiorno e buona domenica amici di SpazioMilan. Quest’oggi seguiremo per voi la conferenza stampa di Stefano Pioli, che presenterà la sfida di domani contro lo Spezia. Il Milan cerca una vittoria per rimanere in scia all’Inter e proseguire il proprio cammino, dopo il successo di giovedì contro il Genoa.

Pochi dubbi di formazione per il tecnico rossonero che dovrà fare i conti con le tante assenze. L’ultima di Tomori che dovrà stare fermo un mese a causa dell’infortunio al ginocchio rimediato proprio contro il grifone in Coppa Italia.

Inizia la conferenza di Pioli

Domani coppie obbligate a centrocampo e in difesa

“Sì, dobbiamo giocare da squadra e con idee precise. Attenzione allo Spezia: non prendono gol da due partite in trasferta”

Il primo tempo contro il Genoa potrebbe fungere da scossa?

“Assolutamente. La partita ci ha insegnato tanto: domani dobbiamo avere un approccio diverso”

Su Rebic

“Ante ha avuto grossi problemi e deve ritrovare la condizione anche perché ha delle caratteristiche ben precise”

C’è qualcosa in comune con la gara della passata stagione?

“No, sono cambiate tante cose. È un campionato diverso e abbiamo vissuto un anno intenso con ottimi risultati”

Sul mercato e su Kalulu-Gabbia

“Assolutamente. Noi abbiamo delle idee ben precise e valutiamo tanti profili. Vediamo cosa regala il mercato. Kalulu e Gabbia hanno ancora degli aspetti da migliorare: sono giovani e lo faranno”

Theo-Leao coppia a sinistra più forte d’Europa?

“Non so, non voglio sbilanciarmi. Sono forti ma devono fare ancora di più. Theo va molto dentro il campo e questo ci aiuta. Non dimentichiamo Rebic”

Il campo di San Siro è disastroso. Cosa ne pensa? Quando avrà tutta la rosa a disposizione?

“Noi e l’Inter giochiamo tanto. Non credo che l’infortunio di Tomori sia riconducibile al terreno. Dopo la sosta spero di giocare su un terreno più pulito. Sulla rosa: questo è il nostro momento. Domani ci saranno Calabria e Castillejo. Pensiamo a domani. Con i numeri ci siamo”

Come sta la squadra?

“La squadra sta bene. Siamo competitivi e domani dobbiamo mostrare le nostre qualità. Serve una grande prova, da squadra”

Su Diaz

“Lui è partito benissimo, poi il problema fisico gli ha creato qualche problema. Tutti devono mantenere alto il proprio livello”

Su Pellegri

“Sta migliorando, tra qualche giorno tornerà ad allenarsi con noi. Sul futuro non ci sono novità”

Tomori ci sarà nel derby?

“Vediamo, lui giocherebbe domani. L’intervento è riuscito, i tempi sono quelli. Vedremo”

La differenza tra le due fasce: a sinistra tanti gol, a destra pochi. Come si migliora?

“In realtà siamo contenti di quello che stiamo facendo perché abbiamo tante possibilità di variare”

La gestione dei contratti in scadenza

“Questa è una domanda per i miei dirigenti. Sanno relazionarsi con calciatori e agenti”

Come si affronta lo Spezia?

“Loro giocano un calcio molto propositivo. Qualcosa concede e noi dobbiamo fare una grande doppia fase”

Cosa fa un mister durante l’intervallo? Ad esempio in quello col Genoa

“Mi concentro sul da farsi. Poi lascio la squadra tranquilla. Uso gli ultimi minuti per dare consigli ai ragazzi”

Termina la conferenza di Pioli