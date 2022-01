Proviamo a fare chiarezza e a dare delle risposte in merito a ciò che tutti si saranno chiesti in queste ore: Milan-Spezia può essere rigiocata? Il regolamento è chiaro. La risposta è no, non può essere rigiocata.

Gabbia, Serra, errore

Ecco il motivo

La partita non può essere disputata dal momento che lo sbaglio che l’arbitro Serra ha commesso è un errore di interpretazione, ma non un errore tecnico. I margini per fare si che la partita si rigiochi sono dunque pari a zero.

di Sergio Poli

