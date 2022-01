Scuse al Milan? L’AIA fa chiarezza sulla questione

In seguito a quanto accaduto martedì sera allo Stadio San Siro si era parlato di scuse rivolte dall’Associazione Italiana Arbitri nei confronti del Milan. La notizia aveva destato un po’ di scalpore all’interno del mondo calcistico, rappresentando un evento quasi unico.

Marco Serra

Nella giornata di oggi, secondo quanto riportato da Tuttosport, l’AIA avrebbe smentito il club rossonero, non sono mai state effettuate delle scuse per l’errore di Serra. Resta il rammarico del direttore di gara, manifestato ampiamente durante e dopo la sfida.

L’arbitro Serra sarà fermato per due giornate di campionato, sconterà così la sua pena. Per il Milan resta il grande rammarico per quanto accaduto sul terreno di gioco.

Stefano Cori