Milan-Spezia, Thiago Motta non ha dubbi: la formazione titolare

Per far sì che la vittoria, di per sé fondamentale, contro il Genoa non risulti un episodio isolato, lo Spezia di Thiago Motta deve tentare l’impresa: uscire da San Siro con un risultato positivo in tasca. L’avversario è il Milan di Stefano Pioli, reduce da quattro vittorie di fila ma con ancora qualche problema di formazione. In difesa, anche domani, il Diavolo dovrà fare a meno di Tomori, Romagnoli e Kjaer.

Spezia, probabili, formazioni

Per provare a sfruttare le debolezze dei rossoneri, lo Spezia si presenterà a San Siro con un tridente composto da Verde, Manaj e Gyasi. Dopo la vittoriosa trasferta di Genova, Thiago ha tutta l’intenzione di confermare l’undici che ha battuto il grifone: le chiavi del centrocampo verranno affidate ancora a Kiwior, mentre in difesa la linea a 4 sarà composta da Reca, Nikolau, Erlic e Amian.

Spezia (4-3-3): Provedel; Reca, Nikolau, Erlic, Amian; Bastoni, Kiwior, Maggiore; Verde, Manaj, Gyasi.

Pierfrancesco Vecchiotti