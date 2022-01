Milan-Spezia, un fuori onda di DAZN fa scoppiare le polemiche!

Le polemiche dopo Milan-Spezia non si risparmiano, e anche su DAZN l’analisi della partita ne fa da padrona.

Quello che è accaduto in campo al Meazza è stato analizzato nel post partita del match perso dai rossoneri.

"Si, attacchiamo gli arbitri"



"Si, attacchiamo gli arbitri"

Bannate pure, tanto ormai è di dominio pubblico. E sappiate che la cosa più vergognosa è che questo fuori onda è soltanto un'ulteriore conferma.

Prima di dare la linea alla pubblicità, l’ospite e opinionista Dario Marcolin, pensando di essere fuori onda, dice “Sì, attacchiamo gli arbitri”, in riferimento probabilmnente a quanto sarebbe dovuto succedere al rientro in studio per commentare il grave errore del fischietto Serra a San Siro sul gol di fatto cancellato a Messias.