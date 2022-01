Milan, tentativo per Renato Sanches: è saltato per un motivo!

Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Milan nei giorni scorsi avrebbe fatto un tentativo per accaparrarsi il cartellino di Renato Sanches. Secondo il giornalista, i rossoneri e il club francese avevano trovato un accordo di massima a circa 25 milioni più bonus.

A far saltare la trattativa però è l’elevato ingaggio che percepisce il calciatore campione d’Europa con il Portogallo nel 2016. Le sue richieste di ingaggio erano infatti troppo elevate, motivo per cui non si è più fatto nulla.

Il Milan avrebbe cercato di chiudere subito il colpo, ma vista la richiesta del calciatore non vi erano le condizioni per concludere la trattativa in così poco tempo.