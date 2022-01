Il Tottenham vuole Kessié subito: proposto uno scambio!

Il calciomercato invernale si apre oggi ufficialmente ed uno dei temi caldi in casa rossonera si chiama Franck Kessié.

Il centrocampista ivoriano, ormai lontano dal rinnovo con il Milan, ha estimatori in giro per l’Europa, specie in Inghilterra.

Kessiè, Milan, Serie A

Antonio Conte, allenatore del Tottenham, avrebbe richiesto espressamente il calciatore secondo quanto riportato da Sportmediaset.

Gli Spurs vorrebbero Kessié sin da subito e, in cambio, offrirebbero Tanguy Ndombele al Diavolo, giocatore francese che piace molto anche alla Roma di Josè Mourinho.

La vicenda sarà da monitorare giorno per giorno: il futuro dell’ivoriano sembra essere sempre più lontano dall’Italia.