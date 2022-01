Nazionale, Calabria lascia il ritiro: il motivo

In occasione dello stage organizzato dalla Nazionale Italiana per valutare alcuni componenti che potranno far parte del gruppo che giocherà a Marzo contro Macedonia e Portogallo, sono stati convocati anche due rossoneri, ovvero Calabria e Tonali.

I due giovani azzurri, partiti per lo stage 3 giorni fa, non hanno avuto particolari problemi in allenamento.

Calabria, Ritiro, Nazionale

Tuttavia, secondo quanto riportato da TMW, Davide Calabria avrebbe abbandonato il ritiro azzurro per motivi personali non specificati, così come il bianconero Locatelli.

L’augurio di tutto l’ambiente milanista è che non si tratti di nulla di grave, e che possa tornare presto a disposizione.