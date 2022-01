Non solo Bailly per la difesa: in lista altri due nomi dalla Premier!

Dopo la vittoria sofferta e arrivata in extremis ieri contro il Genoa in Coppa Italia, Paolo Maldini ha parlato così nel post partita: “Abbiamo riserve affidabili, quindi non è detto che arrivi un altro giocatore“.

Tuttavia, l’infortunio di Tomori che si va ad aggiungere a quello di Kjaer, potrebbe portare a pensare ben altro, soprattutto per il proseguo della stagione in corso.

Il Milan infatti ha davvero poche alternative, e qualora l’infortunio del centrale inglese fosse più serio del previsto, un intervento sul mercato diventerebbe obbligatorio.

Akè, Sarr, Milan

Oltre a Bailly, che sembrerebbe essere il più vicino al Milan in questi giorni, il Corriere dello Sport pone l’attenzione sui nomi di Nathan Akè del Manchester City e Malang Sarr del Chelsea.

Entrambi potrebbero lasciare i rispettivi club in cerca di riscatto viste le poche chance avute nelle stagioni disputate, e la società rossonera sarebbe pronta ad accoglierli.