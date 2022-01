Nuovi contatti con il Monaco per Pellegri: la situazione

Acquisito in prestito nella passata sessione di mercato, Pietro Pellegri sta diventando sempre di più un oggetto misterioso in casa Milan.

Poche le presenze dal suo arrivo in rossonero, 6 per la precisione, che finora non sono bastate per convincere il popolo rossonero di una sua permanenza.

La dirigenza, tuttavia, crede nel potenziale del giovane attaccante azzurro e sarebbe in costante contatto con il Monaco per trattare il prezzo del riscatto.

Pellegri, Milan, Torino

Oggi, in particolare, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, potrebbe esserci un nuovo incontro tra le parti per discutere del suo futuro.

Futuro che, riscatto permettendo, potrebbe essere dalle parti di Torino sponda granata, che accoglierebbe volentieri il giocatore.