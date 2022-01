Nuova pista per sostituire Kjaer: arriva dalla Premier!

Per la difesa del Milan non c’è solo Sven Botman, il calciatore olandese resta tra i profili favoriti per sostituire Kjaer, ma il club continua a guardarsi intorno. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport c’è anche Yerry Mina tra i possibili sostituti del centrale danese.

Foto Getty: Yerry Mina

Il difensore classe 1994 milita attualmente nell’Everton, in carriera ha collezionato 73 presenze in Premier League e 38 con la nazionale colombiana. Con la propria selezione ha messo a segno anche 7 reti.

Secondo quanto affermato dal quotidiano il calciatore è stato proposto al Milan, Mina graderebbe molto volentieri la destinazione italiana.

