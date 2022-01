Nuovo vice allenatore per la Roma: si tratta di un ex Milan

La Roma ha scelto colui che sarà il nuovo vice di José Mourinho: si tratta di Salvatore Foti, ex giocatore di Serie A che ha vestito diverse maglie di Serie A per poi divenire membro dello staff tecnico di Sampdoria e Milan.

Prende il posto di Joao Sacramento, collaboratore tecnico di José Mourinho fin dai tempi del Tottenham, che non ricoprirà più il ruolo di vice allenatore della società giallorossa.

Foti sarà presumibilmente già in panchina a San Siro contro il Milan il prossimo 6 gennaio, in quel San Siro in cui è già stato con un suo ex collega, Marco Giampaolo. Insieme i due hanno condiviso dal 2016 delle esperienze prima alla Sampdoria e poi al Milan e al Torino. A riportarlo è Nicolo Schira.

Da Marco #Giampaolo a Josè #Mourinho: nuova avventura per Salvatore #Foti che sarà il nuovo vice dello Special One all’#ASRoma dopo gli anni nello staff dell’ex tecnico di Samp e Milan. #calciomercato — Nicolò Schira (@NicoSchira) January 1, 2022