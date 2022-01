Pedullà: “Al Milan è stato offerto un giocatore ma c’è un ostacolo”

In diretta su Sportitalia, nel corso del classico speciale sul calciomercato, Alfredo Pedullà si è espresso sull’intreccio di mercato che riguarda Kulusevski, Juve e Milan:

“Il calciatore svedese è stato offerto al Milan, ma non c’è accordo sulla formula: la Juve non è convinta di dar via il calciatore in prestito con diritto di riscatto. Il calciomercato però si sa, è materia in continua evoluzione: nelle prossime ore le parti in causa potrebbero anche cambiare idea“.

Kulusevski, Juve, Milan

Dunque, ancora una porticina aperta per l’approdo di Kulusevski a Milano. Una trattativa non facile se consideriamo l’importanza del calciatore e la rivalità tra le due squadre, che tutt’ora si giocano un posto tra le prime quattro. Ma chissà, il tempo c’è e i presupposti anche: la Juve ha bisogno di sfoltire il parco attaccanti, il Milan non disdegnerebbe un innesto di qualità a zero. Vedremo nei prossimi giorni cosa accadrà, nulla è da escludere.

Pierfrancesco Vecchiotti