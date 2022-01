Pellegatti pazzo di lui: “Sta facendo il piccolo Tomori!”

Intervenuto al programma radiofonico Tutticonvocati, Carlo Pellegatti ha parlato delle ottime prestazioni di Pierre Kalulu.

Il giovane difensore francese sta dimostrando tutto il suo valore quest’anno, sfornando una prestazione convincente dietro l’altra.

Ogni volta che Kalulu è stato chiamato in causa, in qualsiasi ruolo (terzino destro, terzino sinistro o centrale), si è fatto trovare pronto, come sottolineato da Pellegatti:

Pierre Kalulu

“Kalulu sta facendo il piccolo Tomori. È cresciuto tantissimo, come Saelemaekers. Come personalità e freddezza giocherebbe la finale di Champions League allo stesso modo dell’amichevole in Serie C. Ha sbagliato solo una palla contro la Roma”.