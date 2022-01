Pellegri in uscita? L’attaccante ha espresso la sua volontà!

Novità sul fronte mercato in uscita del Milan. Dopo l’ufficialità della cessione di Conti alla Sampdoria, anche Pellegri potrebbe lasciare i rossoneri.

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira, l’entourage del giocatore avrebbe avuto contatti con alcuni club di Serie A, tra cui Torino e Genoa. L’attaccante, attualmente infortunato, non vorrebbe lasciare il Milan a gennaio per poter dare il suo contributo nella seconda parte di stagione.

Pellegri, Milan, calciomercato

Gianluca Di Marzio, inoltre, ha svelato che oggi c’è stato un incontro a Casa Milan tra la dirigenza e l’agente del giocatore: l’idea potrebbe essere quella di riscattare in anticipo Pellegri dal Monaco, per poi eventualmente girarlo in prestito al Torino o al Genoa. Le parti si aggiorneranno nei prossimi giorni.

Pietro #Pellegri al bivio: suo Entourage ha sondato terreno con #Genoa, #Torino, #Cagliari e #Bologna che cercano punta di scorta, ma il classe 2001 non vorrebbe lasciare #ACMilan da meteora e vorrebbe provare a continuare a giocarsi le proprie chance. Riflessioni. #calciomercato — Nicolò Schira (@NicoSchira) January 10, 2022