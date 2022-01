Pellegri-Torino, c’è una svolta inaspettata nella trattativa: cosa è successo

Dopo diverse settimane, potrebbe essere finalmente arrivato il momento buono per il passaggio di Pietro Pellegri al Torino.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, però, nelle ultime ore sarebbe cambiato lo scenario nella trattativa tra Milan, Monaco e Torino.

Pellegri, Monaco, Torino

La dirigenza rossonera, infatti, non è riuscita a trovare l’accordo per il riscatto anticipato della giovane promessa italiana, in quanto il club francese non vorrebbe perdere completamente l’attaccante.

Avanza dunque, tra i monegaschi, l’idea di una rescissione dal prestito con il Milan per poi prestare il calciatore ai granata.