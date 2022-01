Pioli: “Abbiamo un chiaro obiettivo in mente”

Stefano Pioli, intervenuto ai microfoni di Dazn nel post partita di Milan-Roma ha analizzato così il match vinto contro gli uomini di Mourinho:

Su come ha ritrovato la squadra:

“Sapevo che avevamo solo bisogno di rifiatare. Abbiamo lavorato bene durante la sosta. Dobbiamo essere pronti a tutto perché ogni giorno possono accadere imprevisti”.

Sui rientri:

“Sicuramente i rientri di Leao e Rebic saranno importanti. Oggi abbiamo giocato bene tutta la partita, tranne i minuti iniziali del secondo tempo”.

Sull’importanza delle alternative:

“Ci lavoriamo tanto. E’ un piacere allenare questi ragazzi. Ora è giusto essere soddisfatti per questa gara però dobbiamo restare concentrati perché siamo in pochi e tra due giorni giocheremo di nuovo”.

Su Kalulu:

“Credo che la collocazione ideale di Pierre sia in una difesa a tre. Ormai non mi sorprende più, ha una personalità incredibile. Sia lui che Gabbia si sono fatti trovare pronti contro avversari di tutto rispetto”.

Sulla partita:

“Sono punti importanti solamente se saremo in grado di replicare con un’altra vittoria domenica. Per vincere c’è bisogno di continuità. Noi ci siamo prefissati un obiettivo: superare il punteggio raggiunto in classifica lo scorso anno”.

Sulla scelta di Krunic al posto di Bakayoko:

“Se avessi deciso di costruire con due centrocampisti avrei scelto sicuramente Bakayoko e non Krunic. Abbiamo scelto di costruire solo con un vertice basso e con Krunic e Diaz vicino a Giroud per lavorare dietro le loro mezzali e soprattutto per far uscire i loro terzi e cercare la profondità”.

Su Tonali:

“Sandro ha fatto una partita strepitosa. In Italia non so se ci siano 2000 al suo livello. Ha fatto un lavoro fantastico in tutte e due le fasi di gioco. È stato molto attento, sta crescendo tanto. È un ragazzo generoso che ha grandi margini di crescita e sta dimostrando di valere tanto”.