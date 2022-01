Pioli: “Ci è mancata in area di rigore. Avrei voluto farlo con Rebic!”

Il pareggio tra Juventus e Milan non ha soddisfatto nessuna delle due squadre, e lo sa bene Stefano Pioli, che è intervenuto nel post-partita a DAZN:

SULLA PARTITA – “Abbiamo fatto una partita giusta, ma ci è mancato qualcosa nell’area di rigore, a volte siamo stati imprecisi noi, a volte il campo ci ha messo del suo. Ma noi siamo stati attenti, precisi e abbiamo lasciato poche occasioni a una squadra forte. Il bicchiere è mezzo vuoto a causa del risultato con lo Spezia. Dobbiamo provare a vincere il derby per rimanere attaccati all’Inter”

SULLA TREQUARTI – “Oggi abbiamo provato a lavorare con due trequartisti, accentrando Messias. Credo che ci sia mancata l’ultima giocata e il tiro in porta. In area ci siamo arrivati e pure bene, ma se sbagli il passaggio finale non fai gol. E’ un momento nel campionato in cui le partite sono difficili e ci vuole un guizzo, una giocata per vincerle”

SU REBIC – “Oggi avevo in mente di metterlo prima, ma poi il cambio forzato di Zlatan ha cambiato le strategie”

SU IBRA – “Ha accusato un dolore al tendine e dava la responsabilità al terreno. Speriamo di recuperarlo al più presto”

Alessio Dambra