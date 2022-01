Pioli: “Tomori? Non riusciva a giocare, ecco come sta”

Intorno al minuto 20 su San Siro la temperatura ha toccato punte siderali. Motivo? Fikayo Tomori, al rientro dopo il Covid, si tocca il ginoccio, fa un cenno alla panchina e si accascia al suolo. Non ce la fa. La prima diagnosi parla di un risentimento al ginocchio sinistro.

Fikayo Tomori

Nell’immediato post partita dalle parole di Pioli traspare la speranza che non sia nulla di grave auspicando il recupero già per la prossima partita: “Tomori è un giocatore importantissimo per noi, domani farà degli accertamenti ma ci auguriamo che non sia nulla di grave. Spero di averlo lunedì perchè abbiamo altre assenze“.