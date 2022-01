Pioli sorride: uno dei leader sarà titolare nel derby

La prima, rassicurante, notizia è arrivata qualche giorno fa: Franck Kessié, infortunatosi in Coppa d’Africa, si era sottoposto ad una TAC che aveva escluso lesioni. Un sospiro di sollievo per tutto l’ambiente rossonero, che in questo febbraio è consapevole di giocarsi molto.

Ma se è vero che la TAC, come detto, ha escluso lesioni, questo non assicurava la presenza di Kessié nel derby del 6 febbraio. Uno snodo fondamentale per il campionato del Milan, come ammesso dallo stesso Pioli nel post partita con la Juve.

Kessié, derby, titolare

Il Diavolo, se vuole sperare nella rincorsa, è quasi obbligato a vincere: per farlo si affiderà anche al centrocampista ivoriano, che domani rientrerà a Milanello e con ogni probabilità domenica partirà dal primo minuto.

Da parte di Pioli c’è addirittura la tentazione di schierarlo trequartista. L’esperimento positivo di Empoli, unito al periodo buio che sta vivendo Brahim Diaz, potrebbe convincere il tecnico emiliano a schierare Kessié in posizione più avanzata.

Ma se sulla collocazione tattica capiremo qualcosa di più nei prossimi giorni, la notizia veramente importante è la disponibilità del giocatore. Kessié ci sarà, Pioli ha un motivo – anche bello grande – per sorridere.

