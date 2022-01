Pioli su Brahim: “Ha avuto un calo. Ecco cosa mi aspetto da lui”

Intervenuto in conferenza stampa, Stefano Pioli ha parlato della prima parte di stagione di Brahim Diaz, caratterizzata da luci e ombre. Le parole del tecnico:

“Brahim? Ha avuto un calo di condizione, ora sta meglio. Nelle ultime gare è stato decisivo senza palla, non con. Da lui mi aspetto sempre giocate decisive”.

Pioli

Il fantasista spagnolo ha realizzato fin qui 3 reti e 3 assist in 18 gare di Serie A, un bottino non ottimale per lui viste le sue grandi qualità. Domani scenderà nuovamente in campo dal 1′ contro la Juventus: contro i bianconeri riuscì a trovare la via del gol la scorsa stagione, chissà se ci riuscirà anche questa volta.