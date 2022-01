Pioli sul recupero di Tomori: l’ha detto in conferenza

Stefano Pioli, tra i tanti temi toccati nella conferenza stampa che precede la partita di domani contro lo Spezia, ha parlato dell’infortunio al menisco occorso a Tomori. Una perdita grave, soprattutto se pensiamo all’infortunio – ancor più grave – del quale è vittima Kjaer, suo compagno di reparto.

Il difensore inglese pare abbia messo il mirino sulla partita contro l’Inter, in programma per il prossimo 6 febbraio. Questo il pensiero del suo allenatore:

“Vediamo come si evolve la situazione, fosse per lui giocherebbe già domani. L’intervento, per fortuna, è riuscito, ma i tempi di recupero sono quelli. Non si scappa. Vedremo“.