Pistocchi polemico: “Mancano due rigori e un giocatore andava espulso!”

La netta vittoria del Milan in casa del Venezia ha scaturito alcune polemiche a seguito di qualche episodio dubbio durante il match. Tra questi, Maurizio Pistocchi ha esaminato la prestazione dell’arbitro, criticando diverse sue scelte:

“In Venezia-Milan, due gravi errori di Irrati: la mancata espulsione di Saelemaekers dopo il fallo su Busio (5’) intervento con vigoria sproporzionata e la mancata concessione del calcio di rigore per la trattenuta evidente di Florenzi su Henry (40’) Ma il Var Mazzoleni??”

In seguito, sempre su twitter, il giornalista rincara la dose contro l’arbitro:

“Errata corrige : gli errori di Irrati in Venezia-Milan sono tre, c’è anche un fallo in area di rigore di Ceccaroni su THernandez (74’) non rilevato ( non prende mai la palla). Anche qui Mazzoleni dormiva.”