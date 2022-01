Poggi furioso: “Abbiamo subito un doppio danno”

Paolo Poggi, direttore dell’area tecnica del Venezia, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima di Venezia-Milan. Di seguito le sue parole:

“Non siamo felicissimi di non aver giocato, perché abbiamo rispettato le regole a Salerno e ci siamo posti delle domande. Quella che ci passa per la testa è perché siamo stati costretti a fare il viaggio per Salerno e i due squalificati sono venuti con noi, ma adesso col Milan non possono giocare. Abbiamo subito un doppio danno, questa è un’irregolarità che abbiamo subito.

Cuisance? Ha un potenziale enorme, è un centrocampista piuttosto offensivo, dovrà adattarsi a una situazione un po’ diversa. È bravissimo tecnicamente, speriamo ci possa garantire quei numeri che sono un po’ mancati in fase offensiva.

Il mercato? Siamo un po’ dappertutto, in questo periodo non abbiamo Ebuehi per cui stiamo cercando di capire se avremo bisogno di qualcosa sugli esterni. Vedremo se i nostri avranno richieste e se eventualmente dovremo sostituirli. Bisogna stare attenti a ridurre troppo la rosa di questi tempi, visto che bisogna essere almeno in 13“.