Retroscena Serra: non doveva arbitrare Milan-Spezia!

A pochi giorni dall’erroraccio di Serra che è costato caro al Milan, emergono nuovi dettagli su Milan-Spezia e sull’arbitro.

Infatti secondo quanto svelato da Il Giornale emerge un dettaglio chiave sulla vicenda di lunedì scorso a San Siro: Serra non avrebbe dovuto arbitrare quel match.

Milan Spezia Serra

Serra non era stato designato per arbitrare i rossoneri. Il Giornale scrive che “è stato designato per Milan-Spezia perché nel frattempo, alla squadra di Rocchi e Gervasoni, sono venuti a mancare tre arbitri.

Infatti i tre arbitri (tra cui Orsato) sarebbero stati spediti a Dubai per partecipare ad uno stage pre-mondiale organizzato dalla Fifa, lasciando dunque a Serra la direzione del match.