Rinnovo in stand-by: Juventus in agguato!

Non solo mercato in casa Milan, infatti la società tiene d’occhio i rinnovi. Tra quello di Kessiè e quello ancora lontano di Leao, spunta la questione Romagnoli.

Il capitano rossonero ha il contratto in scadenza a giugno e al momento i discorsi per il rinnovo sono in fase di stallo.

Romagnoli Rinnovo Milan

Come svelato dal Corriere della Sera, il capitano rossonero vorrebbe restare al Milan ma il suo attuale ingaggio da 6 milioni è ritenuto troppo alto dalla società.

Infatti il club aveva offerto a Romagnoli un rinnovo con stipendio dimezzato. Il giocatore ci sta ancora riflettendo, intanto occhio alla Juventus che resta in agguato.