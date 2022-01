Rinnovo in vista per un obiettivo rossonero: il punto

Secondo quanto riferito da La Repubblica, oggi andrà in scena un incontro tra l’agente di Luiz Felipe, difensore centrale della Lazio, e la dirigenza biancoceleste per trovare un accordo sul suo rinnovo.

Il contratto del brasiliano infatti scadrà a giugno e per evitare di perderlo a 0, Lotito e Tare vorrebbero trovare nel minor tempo possibile una soluzione.

Su di lui, tra le squadre interessate, c’è anche il Milan che è alla ricerca di un centrale che possa sostituire Simon Kjaer dopo l’infortunio al legamento crociato.

Il giocatore non sembrerebbe essere l’obiettivo primario per la difesa: i nomi più forti rimangono quelli di Bailly e Diallo, entrambi impegnati al momento in Coppa d’Africa.