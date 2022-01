Rinnovo Kessiè, le ultime sulla trattativa!

Come riportato dal Corriere dello Sport, la trattativa legata al rinnovo di Franck Kessiè non è decollata, ed il giocatore potrà firmare con un altro club dal 1° febbraio.

Sul centrocampista ivoriano è insistente il pressing del Barcellona di Xavi. Il club spagnolo avrebbe già trovato l’accordo con il giocatore e il suo entourage.

Kessiè Milan Calciomercato

Non solo i blaugrana sulle tracce del giocatore, anche i top di club di Premier League si stanno attivando per convincere il rossonero.

In Italia due squadre monitorano la situazione, l’Inter e la Juventus. Marotta sogna il Çalhanoğlu bis, mentre i bianconeri vedono in Kessiè l’occasione per migliorare il centrocampo.