Rinnovo Theo, ci siamo: i rossoneri pronti a chiudere altri due rinnovi!

Il mercato in entrata del Milan, per adesso, ha portato un solo colpo in entrata e si tratta di Marko Lazetic. E, salvo clamorose sorprese, spiega La Gazzetta dello Sport, sarà l’unico colpo dei rossoneri.

Nel frattempo, però, la dirigenza vorrebbe chiudere dei rinnovi importanti, soprattutto con Theo Hernandez.

La rosea spiega che i dirigenti del Milan e il suo entourage hanno infatti ormai definito il nuovo contratto del terzino francese.

Theo, Milan, Rinnovo

Il calciatore percepirà 4 milioni di euro netti più bonus, un aumento importante dunque visto gli attuali 1,5 milioni che percepiva adesso. Nei prossimi giorni, spiega La Gazzetta dello Sport, è atteso l’annuncio ufficiale.

Ma il rinnovo di Theo non sarà l’unico, infatti i dirigenti del Milan vorrebbero chiudere i rinnovi anche di Bennacer e Leao.

Anche loro, come il francese, firmeranno fino al 2026 e avranno un aumento di ingaggio.

I contatti sono ben avviati, anche per loro, adesso, servirà mettere tutto nero su bianco prima dell’ufficialita