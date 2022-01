Smalling no vax? Il giocatore ha una sola possibilità

Novità importanti in vista di Milan-Roma, match in programma giovedì 6 gennaio alle ore 18:30. Angelo Mangiante, inviato di Sky Sport a Trigoria ha parlato della situazione relativa a Chris Smalling. Il difensore centrale sarebbe infatti no vax e per questo andrà incontro ad alcune conseguenze.

Foto Getty: Chris Smalling

Il calciatore inglese scenderà in campo nelle sfide con Milan e Juventus, ma dal 10 gennaio (viste le nuove disposizioni governative) non sarà più a disposizione di Mourinho.

Smalling ha quindi meno di una settimana per cambiare eventualmente la sua decisione e per tornare quindi tra i convocati. Il classe 1989 resta uno degli elementi fondamentali della retroguardia giallorossa.

Stefano Cori