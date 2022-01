Sabatini: “Rinnovo Kessié? Il Milan valuta in questo modo”

Intervenuto a TuttiConvocati, Sandro Sabatini ha parlato della situazione legata al rinnovo contrattuale di Franck Kessié.

Il centrocampista ivoriano è ora impegnato con la sua Nazionale nella Coppa d’Africa, e nelle ultime ore sono emerse alcune voci per cui il suo rinnovo potrebbe in realtà andare in porto. Al contrario di quanto detto e scritto negli ultimi mesi, i rossoneri e Kessié si sarebbero riavvicinati, anche per la mancanza di valide alternative per il calciatore.

Kessié con la maglia del Milan

Secondo Sabatini, l’ultima offerta del Milan è corretta parametrata al valore del giocatore:

“Se il procuratore ha fatto il giro delle sette chiese e sembra che non ci siano offerte superiori a quelle del Milan nè del Tottenham nè del PSG, eventualmente i 6,5 milioni di euro all’anno sono la valutazione congrua per il giocatore”.