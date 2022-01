Serie A, convocata assemblea d’urgenza dalla Lega: il comunicato

La Lega Serie A ha deciso di convocare un’assemblea “in via d’urgenza”, in programma giovedì 13 gennaio. Nel corso della riunione verranno discussi vari temi, tra cui anche quello legato all’emergenza Covid. Questo il comunicato ufficiale:

“In conformità alle vigenti disposizioni statutarie e regolamentari, della Lega Nazionale Professionisti Serie A è convocata, per giovedì 13 gennaio 2022 esclusivamente in videoconferenza, alle ore 13:00 in prima convocazione e, occorrendo, alle ore 15:00 in seconda convocazione per l’esame, la discussione e le decisioni in merito agli argomenti contenuti nel seguente ordine del giorno:

Serie A, Lega, assemblea

Verifica poteri. Comunicazioni Presidente e AD. Diritti Audiovisivi Medio Oriente e Nord Africa triennio 2021-2024: deliberazioni conseguenti alle negoziazioni in forma non esclusiva. Emergenza Covid: delibere in ordine alla gestione della pandemia. Varie ed eventuali”.